Novomeški policisti so klic o najdbi predmeta, »podobnega človeški lobanji«, prejeli v soboto, 27. februarja dopoldne. Odhiteli so v Kočevarjevo ulico v Bršljin, zavarovali kraj najdbe in začeli zbirati informacije, zadevo pa so nato prevzeli kriminalisti.

Kot je dejal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Novo mesto France Božičnik, je bila lobanja najdena v prekatu kaminske peči, ob njej pa še cel kup drugih predmetov, cigaretnih ogorkov, škatlic od cigaret, valjčkov od toaletnega papirja pa tudi nekaj nabojev različnih kalibrov. »Že na samem kraju je strokovnjak z Inštituta za sodno medicino pregledal lobanjo in ugotovil, da gre nedvomno za lobanjo ženske osebe v starosti od 30 do 50 let. Kasneje so na inštitutu za sodno medicino ugotovili, da je bila lobanja do najdbe v zemlji od 70 do 80 let,« je dejal Božičnik.

Skrivališče v peči za stare predmete

Izkazalo se je, da si je stanovalec v kaminski peči uredil priročno skrivališče, saj se je ljubiteljsko ukvarjal z iskanjem starih predmetov, ki jih je tudi prinašal domov. »V nacionalnem forenzičnem laboratoriju so na enem od predmetov zavarovali določeno količino DNK-materiala, za katerega je bilo nedvomno potrjeno, da pripada enemu izmed stanovalcev.« Kot dodaja Božičnik, so pri preiskavi tudi ugotovili, da je oseba, ki je živela v tem stanovanju in uporabljala kaminsko peč za skrivališče, umrla konec leta 2017 zaradi zdravstvenih težav, stara 41 let. Da gre res za to osebo (po naših neuradnih podatkih naj bi šlo za moškega P. R.), so ugotovili s primerjavo njegove in DNK še živečih sorodnikov.

Gre za ene najstarejših blokov v Novem mestu, kjer so se do leta 1990 ogrevali s pomočjo kaminskih peči, nato pa prešli na ogrevanje s plinom. »Zato predvidevamo, da je bila lobanja prenesena v to skrivališče med letoma 1991 do 1995, leta 1996 pa je bilo to stanovanje prodano naprej,« dodaja Božičnik. »Glede na ugotovitve, da je bila lobanja v tej peči dobrih 25 let, in na ugotovitve strokovnjakov sodne medicine, da je bila pred najdbo v zemlji več kot 70 let, predvidevamo, da bi lahko bila stara okrog sto let, kar nas 'ponese' v obdobje med obema svetovnima vojnama.« Ena od možnosti je, da lobanja »izvira« z območja nekdanjega pokopališča na Novem trgu, od koder so ga v 20. letih minulega stoletja preselili v Ločno, v 70. letih pa del Novega trga ob gradnji doma JLA ponovno prekopali in naleteli na številne lobanje in kosti z nekdanjega pokopališča.