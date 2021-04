Najprej je trčil v ograjo na svoji desni. Potem pa se je začelo. Odbilo ga je v levo, kjer je na levem pasu trčil v zadnji del nasproti vozečega avtobusa, vožnjo pa nato nadaljeval. V naslednjem, desnem ovinku je zapeljal naravnost, nato pa kar prek ceste na dvorišče stanovanjske hiše, kjer je trčil v betonske stebre, ki so padli na parkirano vozilo, nato pa preko robnika zapeljal v bližnji potok.

Voznik in njegov sopotnik sta sama izstopila iz avta, v nesreči pa se nista poškodovala. Prav tako ni bil poškodovan nihče na avtobusu. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0,73 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je krepko prek poldrugi promil po starem merjenju. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.