Nemci v Sloveniji.

V zadnji številki »Letopisa Matice Srpske« je A. Melik (na str. 66–70) priobčil zanimiv članek, iz katerega izhaja, da je nemštvo v Sloveniji faktor, ki v številu prebivalstva stalno nazaduje in kot tak ne more imeti več političnega vpliva, da pa je njegova prava moč na gospodarskem polju, kjer bo še dolgo ostala.

Po statistiki iz l. 1921 se nahaja v naši kraljevini 513.742 Nemcev (število se je kasneje po regulaciji meje proti Romunski za kakih 10.000 duš zmanjšalo), od katerih odpade na Slovenijo 39.631; nemškega prebivalstva celotne kraljevine je v Sloveniji 7,88 %, v Sloveniji sami tvorijo komaj 3,75 % njenega prebivalstva. Vkljub temu majhnemu odstotku je ta narodna manjšina v Sloveniji pomembna, ker je Slovenija edina naša pokrajina, ki meji na kompaktno naseljeno nemško ozemlje in so narodno mešani kraji blizu meje; drugič pa zaradi tega, ker imamo v Sloveniji poleg pravih Nemcev tudi nemškutarje. (…) Ko se je pri ljudskem štetju l. 1921 zapisovalo pravo, etnografsko nemštvo, se je pokazalo število pravih Nemcev; ostalo jih je samo še 39.361, to je 36 % iz leta 1910. Težko je presoditi, koliko se med njimi še nahaja nemškutarjev. Število pa so zmanjšali pred vsem nekdanji »politični« Nemci in pa pravi Nemci, ki so se po prevratu izselili. (…)

Kompaktno so Nemci v Sloveniji kot agrarno prebivalstvo naseljeni samo na dveh mestih, na Kočevskem in v Apaški kotlini. V Kočevju so jih l. 1857 našteli 22.898, l. 1921 pa komaj 12.000, znak, da se med njimi naseljujejo Slovenci, ki so l. 1921 dosegli število 5300, t. j. 30,6 % celokupnega prebivalstva. Kočevje ni več izoliran otok s tujim jezikom, ampak narodno mešano ozemlje, na katerem število Nemcev stalno nazaduje, število Slovencev pa raste. V Apaški kotlini je Nemcev komaj kakih 3300.

Skoro vsi Nemci v Sloveniji se nahajajo po mestih, trgih in industrijskih krajih. Do prevrata so bili skoro samo Nemci vsi industrijski podjetniki, vsi višji uslužbenci in strokovnjaki in velika večina trgovcev. (…)

Slovenec, 22. februarja 1925