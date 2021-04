Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 180 Ne samo najdražji, za mnoge tudi najboljši nogometaš na svetu bo moral, da bi ujel še nedavno nazaj najboljša Ronalda in Messija, še marsikaj postoriti. Če pogledate lestvico francoskega prvenstva, boste videli, da Paris Saint-Germain (PSG) ni najboljši niti v povprečni domači ligi. Kot kaže, bo vsaj del usode mladega genija povezan z igrami PSG-ja v ligi prvakov in z igrami v reprezentanci Francije na evropskem prvenstvu, ki se bliža. Še nekaj podatkov: 178 cm visok Kylian Mbappé se je rodil 20. decembra 1998 v Parizu, v športni družini. Oče Kamerunec je trener in nogometni menedžer, mati Alžirka je upokojena rokometašica, tudi mlajši brat in starejši posvojeni brat sta nogometaša. Mbappé je začel kariero v domačem AS Bondy, se preselil v Monaco, potem pa v PSG, za katerega je odigral že več kot 100 tekem. Mlad napadalec bi lahko igral še za mlado reprezentanco, a ga Francozi seveda uvrščajo med starejše. Za Francijo je odigral že 42 tekem. Mimogrede: klub, ki bo Parižanom plačal omenjene milijone, bo moral poskrbeti tudi za nogometaševo plačo. Menda zasluži 25 milijonov dolarjev na leto.

Neymar (Paris Saint-Germain) 128 Pariški PSG ima v svojih vrstah še enega milo rečeno vrhunskega nogometaša, 29-letnega brazilskega čudežnega dečka, notoričnega Neymarja da Silva Santos Júniorja. Kariero je 175 cm visok dribler iz São Paula začel doma, se spektakularno preselil v Barcelono (s katero je osvojil ligo prvakov) in od tam leta 2017 v Pariz, kjer pa razen državnega prvenstva in pokala ni osvojil ničesar. Ničesar, kar bi zanimalo bogate arabske lastnike kluba. Neymar ima za sabo več kot 100 nastopov za brazilsko izbrano vrsto. V Parizu bojda zasluži milijon evrov – na teden.

Harry Kane (Tottenham) 120 Angleški napadalec je pri Tottenhamu od leta 2004, od svojega enajstega leta. Fant iz okolice Londona ima 188 cm, 27 let in nekaj manj kot milijon funtov plače na mesec. Klubski kolega Gareth Bale zasluži skoraj trikrat več kot Kane. Tottenhamova desetka ima za sabo več kot 230 nastopov za klub – dosegel je 160 golov. Za reprezentanco Anglije je nastopil 53-krat in zadel 34 golov. Harry Kane je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva v nogometu leta 2018 v Rusiji. V letih 2017 in 2018 so ga razglasili za najboljšega angleškega nogometaša.

Erling Håland (Borussia Dortmund) 110 Svetlolas Viking je bil rojen v Angliji (21. julija 2000), kjer je njegov oče Alf-Inge Håland za Leeds igral kot branilec ali zvezni igralec. Erling pa je napadalec in je visok kar 194 cm. Po mladinski karieri na Norveškem so ga opazili pri Red Bullu, kjer je igral v njihovi podružnici v Salzburgu. Do lani. Zdaj brani rumene barve Borussie, ki je zanj menda odštela 20 milijonov evrov. In lahko ugibamo, da bo ob prodaji dobro zaslužila. Håland v povprečju zabije en gol na tekmo. Njegova plača je okoli osem milijonov evrov na leto.

Mohamed Salah (Liverpool) 110 Tako hitrega, spretnega in tehnično izdelanega nogometaša v Egiptu še niso imeli. Niti približno. Napadalec, visok 175 cm, je v Evropi od leta 2012, a največ je seveda dosegel z Liverpoolom, s katerim je bil prvak na Otoku, v Evropi in na svetu. Jasno, z Egiptom ni imel takšnih uspehov, čeprav je na 70 tekmah za reprezentanco dosegel kar 45 golov. Osemindvajsetletni mojster ima pri Liverpoolu milijon evrov plače na mesec, pogodba pa se mu izteče čez dve leti in pol. Leta 2018 so ga razglasili za enega od 100 najvplivnejših Afričanov.

Jadon Malik Sancho (Borussia Dortmund) 100 Nemški nogometni strokovnjaki dobro poznajo svoj posel, v svojih vrstah imajo tudi enega najbolj nadarjenih Angležev. To je Jadon Malik Sancho, ki so ga kupili leta 2017 od Manchester Cityja za pičlih osem milijonov funtov. Enaindvajsetletni krilni igralec je od tistih časov odigral za rumene iz Dortmunda kar 100 tekem in zadel gol na vsaki tretji tekmi. Z angleško reprezentanco do 17 let je bil svetovni prvak in najboljši igralec evropskega prvenstva za mlade do 17. leta. Pri Borussii zasluži deset milijonov evrov na leto.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 100 Alexander-Arnold (1998) je eden redkih sodobnih nogometašev, ki igrajo za klub iz mesta, v katerem so se rodili. A v tem mestu se Trent ni samo rodil. Za Liverpool igra neprekinjeno od svojega šestega leta – lep recept, kako privabiti navijače. Dvaindvajsetletni branilec je sicer visok samo 175 cm, ima pa dober skok in hitrost. Z Liverpoolom (več kot 120 nastopov) je osvojil tako angleško prvenstvo kot ligo prvakov, hkrati ima ducat nastopov tudi za reprezentanco. Na leto zasluži 4,5 milijona evrov, pogodba se mu izteče junija 2024.

Sadio Mané (Liverpool) 100 V slačilnicah in pogodbah ima nogometni klub iz Liverpoola spravljen velik denar. Eden od biserov je tudi daleč najdražji senegalski nogometaš Sadio Mané, ki se je v mesto Mersey Beat-a in med najboljše prebil prek akademije v Senegalu, francoskega Metza, solnograškega Red Bulla in Southamptona. Za Liverpool je odigral več kot 150 tekem, 29-letni krilni igralec pa ima tudi 72 nastopov za senegalsko izbrano vrsto. V Liverpoolu mu plačajo 11 milijonov evrov na leto – pogodba z rdečimi se mu izteče sredi leta 2023.

Raheem Sterling (Manchester City) 100 Šestindvajsetletni Sterling se je rodil na Jamajki, materi atletinji in očetu, ki so ga ubili, ko je bil star dve leti. Z materjo sta se preselila v London. Bil je problematičen otrok, a se je počasi vzpenjal na nogometni lestvici. Od leta 2010 do leta 2015 je igral za mladince in člane Liverpoola, od leta 2015 je pri Cityju, s katerim je bil že dvakrat državni prvak. Ni dvoma, da se bo to zgodilo tudi letos. Ob kronah angleškega prvenstva ima Sterling tudi 61 nastopov za angleško reprezentanco. Na teden zasluži solidnih 235.000 evrov.