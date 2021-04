New Deal za neformalne delavce

V prvi polovici tridesetih let 20. stoletja je predsednik Franklin D. Roosevelt uvedel New Deal v prizadevanju, da bi ukrepal proti posledicam velike gospodarske krize. Program je imel tri glavne stebre: pomoč (za brezposelne), okrevanje (gospodarstva z ustvarjanjem novih delovnih mest) in reforme (preko programov socialne države in novih predpisov).