Otroci pandemije: Veščine in vrednote na družbeni prelomnici

Učinki sprememb, s katerimi je pandemija posegla v obstoječ šolski proces, dobivajo povsem konkreten obraz. Kakor se je izkazalo doslej, je kvaliteta učnega procesa na daljavo nižja, otroci in mladostniki se soočajo s pomanjkanjem gibanja in padcem motoričnih spretnosti, hkrati pa so v imenu »boja proti pandemiji« številne obšolske dejavnosti, kot so šole v naravi, kulturne, umetniške, tehnične, športne ter raznovrstne interesne dejavnosti, odpadle ali bile izvedene v zelo okrnjenem obsegu. Upad tovrstnih vsebin tako prinaša določeno kulturno in socialno osiromašenje otrok, kar bi lahko imelo vpliv na vrednostne sisteme prihodnjih generacij.