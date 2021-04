Človek in njegov najstarejši prijatelj: Odrešilna koronska bilka

»Jaz sem bil proti, stotisočkrat sem rekel ne!« se je branil oče 7-letnega fantka in nemočno gledal v nakupovalni voziček. »Ampak, kot vidite, so me preglasili. Čez dva dni pride k hiši pes in nabaviti je treba cel kup stvari: posteljico, potovalni boks, skledo za vodo…, ovratnico, povodec, igrače…, krtačo, šampon, kapljice proti bolham in klopom, podlago za lulanje…« Podlago za lulanje? »Ja, za trening, da ga navadite… Čeprav vam priporočam, da jih raje kupite v DM-u, tiste za otroke so večje in boljše.« Kaj pa se je zgodilo z dobrim starim časopisom in oštevanjem? »Ah, gospa, to so zastarele metode!«