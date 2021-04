Osamosvojitev od Evropske unije

Ob nedavnem pričkanju med slovensko vlado in evropskim parlamentom so se nekateri škandalizirali nad hudimi besedami, usmerjenimi v evropsko prestolnico, ki da so nekaj nezaslišanega. Nikoli videnega in zavržnega. Ne. To je stara slovenska tradicija. Tako smo postopali z dunajskimi ječarji naroda in beograjskimi izkoriščevalci in tako smo praktično že opravili z njihovimi bruseljskimi nasledniki. To res ni nič novega. Ljudje pozabljajo, da smo spotoma opsovali tudi Ruse.