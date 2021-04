»Z veliko žalostjo njeno visočanstvo kraljica sporoča smrt svojega ljubega moža, njegovega visočanstva, princa Filipa, vojvode edinburškega,« so sporočili iz Buckinghamske palače. Dodali so, da se kraljeva družina pridružuje ljudem po svetu, ki žalujejo za izgubo princa, ki bi junija letos dopolnil 100 let.

Poročena skoraj tri četrtine stoletja Z britansko vladarico je bil poročen 73 let. Kraljica je večkrat poudarila, kako pomemben je Filip. »On je bil moja moč in je to ostal vsa ta leta,« je dejala ob njuni zlati obletnici poroke leta 1997. »Mislim, da sem opravil svoj del, zato želim sedaj malo uživati,« je dejal že leta 2011. »Bolje je iti, še preden se ti izteče rok uporabe,« je dodal. Njegovo zdravje se je slabšalo že več let. Maja 2017 se je upokojil in nehal opravljati uradne dolžnosti kraljeve družine. Zadnjič se je v javnosti v uradni funkciji pojavil kasneje leta 2017, v zadnjem obdobju pa smo o njem lahko brali predvsem novice, povezane z zdravstvenimi težavami. Tudi letos je več tednov preživel v bolnišnici, najprej zaradi infekcije, kasneje pa je uspešno prestal še poseg na srcu. Sredi marca se je vrnil domov. Umrl je na svojem domu v gradu Windsor.

Glavna dolžnost je bila podpirati kraljico Njuna ljubezenska zgodba se je začela že pred drugo svetovno vojno. Spoznala sta se leta 1934, ko je bila bodoča kraljica stara devet let, redno pa sta si dopisovala od leta 1939, ko je bila princesa Elizabeta stara 13 let. Po poroki leta 1947 sta mladoporočenca sprva živela na Malti, kjer je bil Filip nameščen v mornarici. Njuno življenje se je korenito spremenilo pet let kasneje, ko je nepričakovano umrl Elizabetin oče, kralj Jurij VI. Filip je takrat zapustil aktivno služenje v mornarici, naziv britanski princ pa je prejel leta 1957. V zakonu so se paru rodili štirje otroci - Charles, Anne, Andrew in Edward. »Ena od skrivnosti tega zelo, zelo dolgega zakona ... je dejstvo, da se je princu Filipu vedno zdelo, da je njegova glavna dolžnost, da podpira kraljico, da ji pomaga, kakorkoli lahko,« je za agencijo Reuters dejal kraljevi zgodovinar Hugo Vickers. Kot je dodal, je soprog edina oseba, ki lahko kraljici povsem naravnost pove, kaj misli.