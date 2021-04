Javni natečaj prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. K sodelovanju v natečaju so vabljeni vsi državni, regionalni in lokalni organi ter javno-zasebno partnerstva, sklenjena znotraj EU ali s pridruženimi državami v programu COSME ter Veliko Britanijo, ki so z uspešno pobudo pripomogla k spodbujanju gospodarstva na nacionalni, regionalni oziroma lokalni ravni.

Poleg velike nagrade žirije še nagrade v šestih kategorijah Poleg velike nagrade žirije, ki se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi, bodo letos nagrade podelili še v šestih tekmovalnih kategorijah: spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniške spretnosti, izboljšanje poslovnega okolja in podpora digitalnemu prehodu, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje trajnostnega prehoda ter odgovorno in odprto podjetništvo.