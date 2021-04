»Gospod Floyd je umrl zaradi pomanjkanja kisika,« je zagotovil Tobin in zavrnil domneve o smrti zaradi šibkega srca, mamil in adrenalina. Njegovo pričanje je bilo dodaten udarec za obrambo, ki jih je pred tem doživela že več s pričanji policistov iz Minneapolisa od šefa navzdol, ki so prebili tako imenovani modri zid molka in pod prisego trdili, da je to, kar je delal Chauvin v nasprotju s pravili ravnanja in narobe.

Floyd je umrl lani maja med poskusom aretacije zaradi nakupa cigaret s ponarejenim bankovcem, potem, ko mu je Chauvin več kot devet minut ležečemu in vklenjenemu pritiskal s kolenom na vrat. Njegova smrt je sprožila proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu po ZDA.

Tobin je zagotovil, da bi ob takšni obravnavi umrla tudi povsem zdrava oseba, ko je analiziral posnetke dogajanja, ki so znani po vsem svetu.

Porotnike je pozval, naj se primejo za vrat na mestu, kjer je Chauvin s kolenom pritiskal na Floyda in pritisnejo, kar so tudi storili ter ugotovili, da to ni zdravo. Tobin je dodal, da je bilo tiščanje lisic v hrbet ležečemu Floydu prav tako dejavnik, ki je prispeval k hitrejši zadušitvi.

Chauvin in trije kolegi, ki so sodelovali pri aretaciji in jim bodo sodili posebej, so na posnetku modrovali, da Floyd, ki je stokal, da ne more dihati, lahko diha, če lahko govori. Tobin je opozoril, da je to zelo nevarna domneva.

Človek lahko govori, ko diha, vendar to ne pomeni, da bo lahko dihal pet sekund kasneje. Tobin je na podlagi posnetka ugotovil, da je Floyd umrl na kraju dogodka, Chauvin pa mu je potem še najmanj tri minute tiščal koleno v vrat.