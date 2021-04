Podobno kot proti slovitem Tottenhamu, ki ga je izločil v osmini finala, Dinamo tudi proti Villarrealu ni veljal za favorita za zmago. Zagrebčani so na stadionu Maksimir v tekmo vstopili previdno, pobudo prepustili tekmecu, a že kmalu zaigrali samozavestneje. Igra v začetnih minutah se je sicer odvijala predvsem na sredini igrišča, uvodno monotonost pa je v 12. minuti prekinil strel domačega branilca Kevina Theophila-Catherina z glavo. Sledilo je živahnejše nadaljevanje, ko sta ekipi dvignili ritem in pričeli odločneje pogledovati proti nasprotnikovim vratom. V 20. minuti je Dominik Livaković ubranil strel Alfonsu Pedrazi, dobrih deset minut pozneje pa je žogo mimo Geronima Rullija poslal domači zvezdnik Mislav Oršić, in se že veselil vodstva, a zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Ko je že kazalo, da se bo prvi polčas končal brez zmagovalca, je nemški sodnik Daiel Siebert zaradi igranja Theophila-Catherina z roko pokazal na najstrožjo kazen. Zanesljivo jo je izvedel Gerard Moreno in popeljal Villarreal v vodstvo.

Če so navijači hrvaških prvakov v drugem delu pričakovali silovit nalet svojih nogometašev, so se ošteli. Igra Zagrebčanov je bila nepovezana in brezidejna, dvignil pa je ni niti vstop rezervistov. Villarreal je zlahka nadzoroval potek dvoboja, v zaključku pa imel priložnost, da vodstvo še poviša, a je ostalo pri izidu s prvega polčasa.

»Tekma je bila kar nekoliko paradoksalna. V prvem polčasu smo dominirali, a prejeli gol, v nadaljevanju pa je bil Villarreal boljši. Nismo bili pravi in lahko smo srečni, da se je končalo le s porazom z 0:1. Še vedno smo v igri in nič še ni izgubljenega,« pred povratno tekmo prihodnji četrtek ostaja optimističen trener Dinama Damir Krznar.