Ob uradni otvoritvi novega Zlatoroga 21. decembra 2003 so Celjani na povratni tekmi osmine finala lige prvakov gostili Ademar Leon in v »misiji nemogoče« lovili prav tako 13 golov zaostanka s prve tekme v Španiji (25:38). Po neverjetnem preobratu in čudežu so slavili z enako razliko (34:21), potem ko je vratar Dejan Perić le nekaj sekund pred koncem ubranil strel španskemu reprezentantu Juaninu Garcii in gostom preprečil napredovanje v četrtfinale, v katerega so se pod vodstom zdaj že pokojnega trenerja Mira Požuna uvrstili pivovarji zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh.

Proti PSG v dvorani Pierra de Coubertina, ki nosi ime po očetu sodobnega olimpijskega gibanja in je tudi avtor znamenitega športnega slogana »pomembno je sodelovati, ne zmagati«, takšnega čudeža seveda ni bilo pričakovati. Francozi so v primerjavi s prvo tekmo v Celju nastopili v enaki zasedbi (še vedno brez glavnih zvezdnikov Nikole Karabatića in Mikkela Hansna), Slovenci pa – kljub odsotnosti poškodovanega Hrvata Josipa Šarca – okrepljeni s Tilnom Kodrinom, Vidom Potekom in Tadejem Kljunom.

PSG, ki je na evropski generalki za Celjane v nedeljo v domači ligi premagal Chambery s 34:23 in na 18. prvenstveni tekmi dosegel že 18. zmago, so že pred sredino prvega polčasa prvič povedli za štiri (7:3). Gostje so se v manj kot štirih minutah približali samo na gol zaostanka (7:8), toda po delnem izidu se je ekipa španskega trenerja Raula Gonzaleza znova vrnila na plus štiri (12:8). V končnici prvega polčasa so slovenski prvaki prepolovili zaostanek in na glavni odmor šli z le dvema goloma zaostanka (12:14) – za razliko od prve tekme v Zlatorogu, ko so bili takrat že v minusu za deset (11:21).

Celjani so zaostanek dveh golov držali deset minut drugega polčasa (17:19), nato pa so Francozi zadeli šestkrat zapored (sočasno niso prejeli nobenega gola) in zmagovalec je bil dokončno odločen. Paris Saint-Germain je tako na dvanajsti medsebojni tekmi dosegel že deseto zmago zapored in se s skupnim izidom 68:47 uvrstil v četrtfinale, kjer ga čaka obračun z aktualnim evropskim prvakom Kielom.

Pari četrtfinala: Nantes – Veszprem, Kiel – Paris Saint-Germain, Meškov Brest - Barcelona, Aalborg – Flensburg.