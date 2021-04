Obraz Sonje Vulpes (1986) pozdravlja zadnje tedne iz »klovnovskih« grafik, ki jih je bilo oziroma jih še bo mogoče ujeti v Mednarodnem grafičnem likovnem centru. Z vodilnim klovnovskim motivom in naslovom razstave – Limbo – profilirana avtorica gotovo provocira, saj gledalca ne vabi na zabaven ples pod palico, četudi ga na neki način sprašuje, kako nizko se še lahko spusti. Nasprotno, njen obraz je pomemben, ker odpira vprašanje avtentičnosti v času ujetosti v nedoločljiv vmesni prostor, ki ne kaže znakov sprememb na bolje ali slabše, temveč sili v vsakdanjo neznosnost pretvarjanja, fasad… Kdaj ste se pa vi nazadnje iskreno nasmejali?

Kateri selfi je bolj resničen?

»Pri ustvarjanju izhajam vedno iz sebe, in zadnjih nekaj let, preden sem poiskala pomoč, me je bilo depresije strah in sram. Zavedala sem se vseh predsodkov, ki jih imajo v zvezi s tem ljudje, tudi denimo do jemanja tablet,« pojasnjuje. Ustvarjanje grafik ji je torej omogočilo proces samoraziskovanja, njena osebna izpostavljenost pa bo mogoče še za koga drugega, ki se sooča z depresijo, informacija, da se je pomembno o duševnem zdravju odprto pogovarjati. »Ko si v depresiji, si ves čas predvsem sam s sabo, zato se mi je zdelo toliko bolj logično, da se tematike lotim prek avtoportreta,« razlaga avtorica še žanrsko podlago.

Na razstavi sooča fotografijo (ki se je nato loti s sitotiskom) in risbo (ki jo obdela s tehniko kolagrafije), saj s tem sopostavlja objektivnejši in subjektivnejši (lasten) pogled nase. Posledično so iz risb nastale grafike (selfiji?) bolj stilizirane, več je jokajočih obrazov… »Všeč mi je ekspresivnost grafike, sploh kolagrafija se dobro ujame z mojim risarskim izrazom, omogoča mi več eksperimenta,« pravi umetnica, ki svoje podobe pogosto odtiskuje tudi na škatlice in navodila za uporabo antidepresivov. Ker gre za tehniko, pri kateri matrico izdela iz lepenke, uporablja pa še lepilo, pesek in gips, so te matrice zelo neobstojne: »Reproduktibilnost grafike mi ni tako pomembna, tudi moji sitotiski so v zelo nizkih nakladah. Poleg tega imam rada grafike velikega formata, te pa je težko večkrat tiskati.«