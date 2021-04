Odpiranje kulturnih prizorišč: Kar je dovoljeno vijaku, ni dovoljeno violini

Med ponovno »popolno ustavitvijo« javnega življenja, ki to sicer v resnici ni, saj jo občutijo le nekatere skupine prebivalstva, medtem ko se za druge ni spremenilo nič in delujejo kot običajno, so vse slabše razpoloženi tudi v kulturnih ustanovah. Zlasti tistih, za katere se s trenutnim »zaprtjem« prav tako ni spremenilo nič, saj so z izjemo lanskih poletnih mesecev tako ali tako zaprte že več kot leto dni – in vsaj za zdaj se zdi, da bo tako še kar nekaj časa. Kulturni producenti, ki svoj program v navadnih časih ponujajo v živo pred občinstvom v dvoranah (sem spadajo tudi javni zavodi s področja glasbene in uprizoritvene umetnosti), namreč za NIJZ ali vlado očitno nimajo enakega pomena kot kozmetični saloni ali trgovine z gradbenim materialom, za katere je docela jasno, kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko odprejo; kajti ves ta del kulture na vladnem semaforju sproščanja ukrepov preprosto ne obstaja – razen pod točko »razno«, ki je vezana na zeleno fazo.