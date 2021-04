Optimizem se krepi

Borzni indeksi dosegajo v tem tednu nove rekordne vrednosti. Tako sta na rekordnih vrednostih najpomembnejši ameriški indeks S&P 500, ki je brez težav prebil mejo 4000 točk, in indeks Dow Jones. Od glavnih treh ameriških indeksov je le Nasdaq malo pod februarskim vrhom. Za dodatni optimizem so prejšnji petek poskrbeli objavljeni podatki z ameriškega trga dela. V ZDA so v marcu ustvarili skoraj milijon delovnih mest. Razlog je v uspešnosti cepljenja v ZDA. Če je še pred nekaj meseci v ZDA pri spopadanju z epidemijo vladal kaos, so zdaj ZDA postale zgodba o uspehu. Cepljenje poteka hitro in tretjina prebivalstva je že dobila vsaj en odmerek cepiva. Medtem ko v Evropi poteka tretji val epidemije, je v ZDA le majhna rast primerov in pri trenutnem tempu cepljenja, ko cepijo tri milijone ljudi na dan, ne bodo potrebni novi omejevalni ukrepi, kot so trenutno v Evropi. Ob obstoječi fiskalni in monetarni podpori v ZDA napovedujejo tudi 2000 milijard vreden infrastrukturni paket. IMF je že zvišal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti s 5,5 odstotka na 6 odstotkov. V ZDA naj bi letos rast znašala 6,4 odstotka, kar je precej višje, kot naj bi znašala v EU, za katero napovedujejo rast v višini 4,4 odstotka. Posledično sta v zadnjem obdobju zrasli donosnost ameriških obveznic in vrednost dolarja, a to za zdaj še nima negativnega vpliva na delniške trge z izjemo delnic višje vrednotenih tehnoloških in visokorastočih špekulativnih družb, ki so v zadnjih dveh mesecih lahko izgubile kar precej vrednosti. Ob boljših ekonomskih napovedih rastejo tudi pričakovanja glede rasti dobičkov podjetij. Sezona objav poslovnih rezultatov za prvo letošnje četrtletje se v ZDA začne prihodnji teden.