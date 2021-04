Spletni Večer in posamezna gasilska društva poročajo, da je v plamenih znani Dom na Osankarici. Verjetno gre za precej obsežen požar, ki naj bi se razširil tudi na bližnji gozd. Na terenu so gasilska društva Kebelj, Oplotnica, Tinje, Šmartno na Pohorju in Slovenska Bistrica.

Glede na objave na družabnih omrežjih, je ogenj popolnoma zajel dom in okolico. Po neuradnih podatkih od koče ne bo ostalo nič, niti od muzeja znamenitega Pohorskega bataljona na Osankarici.

Planinski dom je sicer priljubljena izletniška točka sredi Pohorja na visokem barju blizu Črnega jezera. Zelo blizu je znano obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona.