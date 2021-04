Nekaj po osmi uri zvečer je sinoči na območju Slovenske Bistrice zagorelo, so potrdili na Upravi za zaščito in reševanje. V požaru je v celoti pogorel Dom na Osankarici. Z ognjem se je borilo 120 gasilcev iz PGD Šmartno, Tinje, Oplotnica, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Kebelj, je za spletno stran bistrican.si povedal poveljnik bistriške Civilne zaščite Branko Hojnik.

Za isti portal je vodja intervencije Uroš Kovač sporočil, da so okoli enajste ure zvečer gasilci požar lokalizirali ter rešili muzejski del in del gozda, ki je zagorel. Zakaj je zagorelo, gasilci še ne vedo.

Planinski dom je sicer priljubljena izletniška točka sredi Pohorja na visokem barju blizu Črnega jezera. Zelo blizu je znano obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona. Dom na Osankarici je že četrta planinska koča, ki je zagorela v zadnjih nekaj letih – februarja je povsem pogorela Mozirska koča na Golteh, pred dvema letoma Frischaufov dom na Okrešlju, ki ga sicer zdaj že obnavljajo, leta 2017 pa Kocbekov dom na Korošici.