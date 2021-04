Nepreslišano: Daniel Gros, član uprave Centra za evropske politične študije, Bruselj

Kar zadeva precepljenost prebivalstva proti covidu-19, Evropa močno zaostaja za drugimi. V primerjavi z ZDA, kjer je vsaj en odmerek cepiva prejelo 31 odstotkov prebivalstva, in Združenim kraljestvom, kjer ta delež znaša 45 odstotkov, v EU doslej ni bilo cepljenih niti 15 odstotkov prebivalstva. O razsežnosti cepilnega neuspeha EU priča dejstvo, da je bila celo Svetovna zdravstvena organizacija, običajno mirna in potrpežljiva, pred kratkim prisiljena ponoviti sicer očitno dejstvo, da bo zaradi počasnega cepljenja prišlo do podaljšanja pandemije, s čimer bodo že tako visoki človeški in gospodarski stroški še narasli.