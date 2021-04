No, pri tem je najprej pozabila napisati, da od te njene obljube – kako »presenetljivo«, a? – ni bilo nič, še posebej pa zbode v oči, da je na priloženem letaku zapisala, da je kmete tokrat prizadela še šesta pozeba v zadnjih petih letih. Kako lahko pozeba pride šestkrat v petih letih oziroma dvakrat v enem letu, ne vemo, so pa strokovnjaki rubrike N. N. ocenili, da je ministrica najbrž v to kvoto štela tudi kako poletno pozebo iz leta 2018. Po vseh njenih znamenitih računskih izjavah iz preteklosti nas to ne bi smelo čuditi.