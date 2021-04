Jasno z Andrejem Velkavrhom: Neprijazni temperaturni skoki

Prizori v sredo zjutraj pri nas so bili kar malo apokaliptični. Zmrznjeno drevje, ledene sveče, ki so visele z vej, pa –20 stopinj na Blokah in še kje. Kot da smo sredi najtrše zime, mi pa s pomladno garderobo v omarah in s prizori cvetočih cvetličnih gredic v mislih. Saj smo vedeli, da bo tako, meteorologi so napovedali. Ampak zgodi se, da se meteorologi zmotijo. In upanje umre (zmrzne) zadnje. Tokrat se, žal, nismo zmotili. Verjemite mi, da bi bil napake resnično vesel, a me je drugo jutro, poleg že sicer zmrznjene Slovenije, udarilo po glavi še tistih nekaj rekordno nizkih temperatur povrhu. In seveda potem še naslednja noč, ki je bila, kot v posmeh, malce manj mrzla, a kljub temu bi bilo tudi to dovolj za »dobro opravljeno delo«. Saj že skoraj ni bilo kaj vzeti, torej se je mraz šopiril bolj za lastno razkošje kot pa zato, da bi še kaj pomrznilo.