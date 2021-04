Končno smo izvedeli, kdaj se bomo znebili primeža tretjega vala. »Konec tretjega vala lahko pričakujemo konec junija, ključni bosta precepljenost in prekuženost,« je one dni napovedal znanstvenik z Inštituta Jožefa Stefana Leon Cizelj. Do takrat bomo seveda še naprej zasanjano zrli v vladni semafor, čakali na državno milost in se bolj ali manj iznajdljivo prilagajali danim razmeram, ki postajajo vse bolj bizarne. Grotesknost tedna so minule dni sodržavljanom predočili kamniški policisti, ki so v javnem oznanilu, ki so ga povzeli na portalu Kamnik Info, zapisali, da so morali posredovati na enem izmed bencinskih servisov, saj so bili obveščeni o kršitvah odlokov vlade za zajezitev okužb, ker se je več oseb družilo ob kavnem avtomatu. Malo manj sreče pa so imeli s kršitelji v nedeljo zjutraj, ko so posredovali pri tamkajšnji farni cerkvi, v kateri so se, kljub prepovedi zbiranja in obredov, pri velikonočni praznični maši »na črno« zbrali verniki, ki so se ob prihodu mož postave v verski objekt, po poročanju taistega portala, uspešno razbežali kar skozi vrata zakristije, tako da jim je na kraju zločina uspelo ujeti le deset zamaskiranih faranov, ki so se držali vseh varnostnih pravil.

Policijska ura povzroča preglavice Brez cerkvenih obredov, kot kaže, ne zmore več niti Boris Kobal. Tisti igralec in režiser, ki je po prepisovalni aferi še pred nekaj tedni razlagal, da je z gledališčem opravil za vekomaj, je minule dni napovedal, da se vrača na sceno skupaj z liki iz nekoč silno priljubljene oddaje TV Poper. »Enkratna spletna zabava prinaša tudi dolgo pričakovano srečanje dveh moralnih avtoritet ter spoved Borisa Kobala pri častitem duhovniku Valentinu Senici,« piše v najavi predstave, ki se kani zgoditi prihodnji teden na eni izmed zabavljaških spletnih platform. Kot so zapisali na portalu Žurnal24.si, bosta Boris Kobal in Boris Devetak prek novic, songov in skečev obravnavala aktualne, politične in kulturne teme. »Zakaj sva se lotila tega projekta? Moje skromno mnenje: prvič, ker je Kobal v hudi finančni krizi, in drugič, ker sem osebno v hudi intelektualni krizi. Sicer že nekaj časa prebiram knjige in misli svojega najljubšega filozofa, a ne pomaga. Moj najljubši filozof je seveda Popper. Harry Popper. In z motom: 'Bolje pasti v malvazijo kot v depresijo,'« je o novi začinjeni spletni predstavi povedal Devetak. Konec marca se je zgodil še en čudež. S premikom urnih kazalcev na poletni čas smo dobili za eno uro podaljšan dan. Če k temu prištejemo še premik policijske ure z devete na deseto zvečer, si lahko ljubitelji svetlobe in svobode upravičeno manejo roke. Nič čudnega, da so se v reviji Nova posvetili prav tej temi in seveda nekaj svojih rednih strank povprašali, ali bi pogrešali poletni čas, če se ga vlada odloči ukiniti. Igralec Jernej Kuntner je povedal, da mu je v bistvu povsem vseeno. »Prilagodim se vsaki spremembi. Spremembi v bitju in žitju. Spremembi v sebi in zunaj sebe. Spremembi v družbi in državi. Pomembno je, da imam zrak, sonce, vodo, svobodo in zdravje. Za kar pa se mora človek potruditi sam,« je o svoji prilagodljivosti razmišljal Kuntner. Glasbenik Rok Terkaj, sicer bolj znan kot raper Trkaj, pa se je bolj osredotočil na policijsko uro, saj ga zanima, kdaj se bo ukinila, ker mu povzroča bistveno več preglavic kot pa poletna urna sprememba.