Podjetje Seascape uspešno raste že skoraj trinajst let. Športno-potovalne jadrnice, ki jih izdeluje in načrtuje, so osvojile več kot deset mednarodnih strokovnih priznanj. To so opazili tudi največji igralci na trgu. Pred tremi leti se je skupina Beneteau, največji proizvajalec plovil za prosti čas na svetu, odločila odkupiti 60-odstotni delež slovenskega podjetja in jadrnice, ki jih je Seascape do tedaj prodajal pod svojo blagovno znamko, vključiti v svoj portfelj. Pri Seascapu so to priložnost zgrabili z obema rokama in tako je njihova produktna linija postala sedma edicija legendarnih jadrnic Beneteau First.

Celostna jadralska izkušnja Lani je Seascapu uspelo doseči nov partnerski dogovor s francoskim Beneteaujem, ki vrača podjetje v večinsko slovensko last, omogoča večjo okretnost in ohranja prednosti močnega globalnega partnerja. Tako danes hitro rastoča ekipa petdesetih zaposlenih skrbi za razvoj, prodajo, komunikacijo in marketing jadrnice Beneteau First in First SE – Seascape edition do 12 metrov dolžine in ohranja vodilni položaj kot proizvajalec malih športnih jadrnic. Ravno v teh dneh so iz svojih proizvodnih prostorov v Podpeči na robu Ljubljanskega barja pod vznožjem Krima k njenemu novemu lastniku odpremili že tisočo jadrnico. Pospešeno se pripravljajo na serijsko proizvodnjo novega, največjega modela in ob povečanem številu naročil že obstoječih sedmih modelov intenzivno iščejo nove sodelavce. V prihodnosti se vidijo kot ponudniki celostne jadralske izkušnje, saj poleg jadrnic gradijo tudi dogodke, tekmovanja, digitalne rešitve in skupnosti jadralcev s poudarkom na stiku z naravo in iskrenih odnosih.