Na pomembno tekmo v boju za polfinale lige ABA proti Budućnosti so košarkarji Cedevite Olimpije krenili polni optimizma in po daljšem premoru tudi želje po igranju košarke, a bili po koncu razočarani, saj niso bili kos nasprotniku. Klonili so s 75:89 (23:28, 48:43, 63:68, Blažič 26, Rupnik 11, Perry 10; Cobbs 24). Ljubljančane v nedeljo čaka morda celo ključna tekma za uvrstitev med štiri najboljša moštva proti Mornarju v Baru.

Ljubljančanom se je v uvodnih minutah današnjega obračuna v dvorani Morača poznalo, da so bili daljše obdobje na prisilnem odmoru. Igra v napadu ni stekla, tudi obramba je bila porozna. Ko so gostje le prišli na delovno temperaturo, so se znašli v zaostanku za enajst. A časa za preobrat je bilo še na pretek, na krilih kapetana Jake Blažiča pa je Olimpija že do polčasa prevzela nadzor nad potekom obračuna in prešla v vodstvo. Tudi drugega je odprla spodbudno in sredi tretje četrtine vodila za osem. A ko bi morali zmaji še dodatno stopiti na plin in prednost še malo zadržati ali jo celo povečati, so počepnili, kar se jim je zgodilo že nekajkrat v letošnji sezoni. Težko priigrano prednost so iz rok spustili praktično v trenutku, ko se je barka začela potapljati, pa se je igra ustavila. Žoga v napadu naenkrat več ni krožila, individualne akcije so se po večini končale neuspešno, na drugi strani pa so košarkarji Budućnosti prihajali do lahkih košev. Prednost je tako naraščala in na koncu znašala visokih 14 točk.

»V drugem polčasu nam je padla energija, posledično pa smo izgubili napadalni ritem. Če v 20 minutah dosežeš vsega 27 točk, potem tekme ne moreš dobiti. V skoku smo bili enakovredni, zmanjkalo pa nam je moči, da bi tekmo pripeljali v izenačeno končnico,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac. O slabem napadalnem dnevu Ljubljančanov vse pove met za tri točke, saj so kapetan Jaka Blažič in soigralci zadeli vsega pet metov izza črte 6,75 metra od 31 poizkusov.