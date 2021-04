Dolgo je kazalo, da četrta etapa dirke po Baskiji, dolga 189,2 kilometra, ne bo postregla s prevelikim razburjenjem v boju za skupno zmago, čeprav je bil teren primeren tudi za napad na vodilnega v skupnem seštevku Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Že res, da se etapa ni končala s ciljnim vzponom, a štirje vzponi so bili razlog, da smo pričakovali pestro dogajanje. Najtežji vzpon na Erlaitz je bil na sporedu 22 kilometrov do cilja in je ponujal pravo priložnost za morebiten napad od daleč, a do njega ni prišlo. Zato pa se je vse spremenilo na spustu, ko so se glavni favoriti za zmago gledali med seboj. Brandon McNulty, Jonas Vingegaard, Pelle Bilbao, Emanuel Buchmann, Jon Izagirre in Esteban Chaves so izkoristili trenutek in se odlepili. Do zmage je na koncu v ciljnem sprintu prišel Izagirre, najbolj nasmejan pa je bil tretji McNulty, ki je prevzel skupno vodstvo.

Pogačar se je žrtvoval za ekipo Da dogajanje ni bilo tako zanimivo na zadnjem klancu, je morda poskrbel visok tempo glavnine skozi celotno etapo, zaradi katerega tudi nismo videli pravega bega. Kolesarji so najprej opravili z dvema vzponoma tretje kategorije, ob zaključku pa sta sledila vzpon druge kategorije na Jaizkibel in že omenjeni Erlaitz. Zahtevni prvi trije dnevi in močan ritem so očitno pustili posledice med najboljšimi, ki so tudi na odločilnem klancu dneva kolesarili strnjeno in do pravega napada ni prišlo. S polovičnim napadom sta sicer poizkusila Mikel Landa (Bahrain) in McNulty (UAE), a je odlično delo opravil pomočnik Rogliča Vingegaard, ki je glavnino pripeljal skupaj na vrh zadnjega vzpona. Vseeno je poizkus McNultyja dal jasno sporočilo, da Roglič nanj ne reagira, čeprav je bil pred današnjo etapo tretji v skupnem seštevku. Čeprav Roglič sam poudarja, da so nevarni vsi kolesarji in da to ni tekmovanje zgolj med njim in Tadejem Pogačarjem (UAE), je bilo tako včeraj kot danes več kot očitno, da Roglič reagira samo na napade rojaka, kar je bilo verjetno tudi sporočilo iz ekipnega avtomobila. Nasprotno moštvo je to prepoznalo, za moštveni uspeh pa se je žrtvoval tudi Pogačar.