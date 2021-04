Opečena moža ščitila do konca

Na nadaljevanju sojenja Martinu Zaviršku zaradi umora žene Nataše avgusta lani v Mali Račni pri Grosupljem so zasliševali priče, ki so se prve znašle na kraju tragedije. Čeprav je zanetil usodni ogenj, je nesrečnica govorila, da ima moža rada. In da je to naredil iz ljubezni.