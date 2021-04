ESČP zavrnilo češke starše, ki niso želeli cepiti svojih otrok

Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbe čeških staršev, ki niso želeli cepiti svojih otrok in so bili posledično denarno kaznovani, ali pa njihovih otrok niso želeli vpisati v vrtec. Gre za pomembno sodbo v iskanju odgovorov o ravnovesju med obveznostjo cepljenja in človekovimi pravicami.