Zaradi pandemije koronavirusa prestavili miting diamantne lige v Oslu

Atletski miting diamantne lige v norveškem Oslu je prestavljen zaradi pandemije novega koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Oslu bi moral biti tradicionalni miting najboljši atletov in atletinj na svetu 10. junija, a so organizatorji dejali, da je to v zdajšnjih razmerah nemogoče.