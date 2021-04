Kot kažejo izsledki nove Greenpeaceove raziskave, je Evropska komisija 32 odstotkov svojega petletnega proračuna za promocijo kmetijskih proizvodov, ki znaša 776,7 milijona evrov, porabila za oglaševalske kampanje za meso in mlečne izdelke. Raziskava je pokazala tudi, da je v obdobju 2016–2020 Evropska komisija za spodbujanje prehranjevanja z živili rastlinskega izvora porabila zgolj 146,4 milijona evrov oziroma 19odstotkov izdatkov za oglaševanje. V raziskavi so preučili sredstva, namenjena oglaševanju mesa in mlečnih izdelkov v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji ter na Poljskem, Danskem in Irskem, ki skupaj predstavljajo skoraj dve tretjini vseh financiranih projektov s strani EU med 2016 in 2019.

»Celotna znanost priporoča, naj v dobro svojega zdravja in zdravja planeta zmanjšamo porabo mesa in mlečnih izdelkov, zato je nesprejemljivo, da EU porabi četrt milijarde evrov za spodbujanje porabe. Z živinorejo in prehranjevanjem z industrijsko pridelanim mesom in mlečnimi izdelki tvegamo novo pandemijo ter uničujemo podnebje in naravo – neodgovorno je, da EU to še naprej spodbuja z davkoplačevalskim denarjem,« je povedala Sini Eräjää, aktivistka Greenpeacea za področji kmetijstva in gozdov in pozvala EU, naj preneha z javnim financiranjem promocije mesa in mlečnih izdelkov.

Nova strategija v začetku leta 2022 V Greenpeacu pravijo, da sta novi verziji vodilne strategije EU 'Od vil do vilic' ter načrta za boj proti raku, ki sta pricurljali v javnost, nakazali, da je Evropska komisija nameravala prenehati financirati oglaševanje rdečega in predelanega mesa. Končni verziji obeh dokumentov pa vsebujeta ohlapnejše formulacije o spodbujanju bolj zdravega prehranjevanja. Evropska komisija trenutno opravlja pregled svoje politike glede spodbujanja kmetijskih proizvodov iz EU, nov predlog politike pa naj bi objavila v začetku leta 2022. Greenpeacova analiza je sicer pokazala, da številne oglaševalske kampanje, ki jih sofinancira EU, izrecno navajajo, da si prizadevajo obrniti trend upadanja – oziroma zadržati trend rasti – porabe mesa in mlečnih izdelkov v Evropi. »Kljub temu, da Greenpeaceova raziskava ne navaja podatkov o evropskih sredstvih, namenjenih oglaševanju mesa in mlečnih izdelkov v Sloveniji, pa z vidika oglaševanja dobro pokaže, kako močno evropsko kmetijstvo, tudi slovensko, sloni na živinoreji, ki najbolj obremenjuje okolje in zdravje ljudi. Pandemija nam je tako ponovno razkrila zaskrbljujoče dejstvo, da v Sloveniji pridelamo manj kot polovico sadja in zelenjave, ki jo pojemo, skoraj popolnoma samooskrbni pa smo z mesom in mlekom,« je ob objavi raziskave povedala Sara Kosirnik iz Greenpeace Slovenija.