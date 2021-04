Zaposleni v panogi gostinstva in turizma v Sloveniji opozarjajo na vse večje finančne težave, s katerimi se soočajo. »Dovolj je bilo agonije zapiranja in odpiranja teras le v posameznih regijah, dovolj je nedela, dovolj vseh različic virusa, dovolj je bilo pisanja pozivov vladi in odgovornim ministrstvom, vseh teh odločitev, ki jih ne želite ali ne znate pojasniti,« so sporočili delavci, ki se želijo nemudoma vrniti na delo.

Spomnili so, da so že 24. marca na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poslali dopis, v katerem so medicinski stroko prosili za podatek, zakaj je panoga gostinstva in turizma zaprta že osmi mesec. Odziva doslej niso prejeli.

Gostinci: »Nikoli nismo bili izvor okužb«

Panoga gostinstva in turizma je bila zaprta tako v prvem, drugem in je tudi v tretjem valu. »In kljub nedelovanju panoge se virus še kar naprej širi, kar samo še potrjuje naša dejstva, da nikoli nismo bili izvor okužb,« so navedli v sindikatu. Prepričani so, da pri zaprtju gostinstva in turizma ni šlo za dobro premišljeno odločitev, saj je povzročila ogromno škodo in izpad dohodka številnim delodajalcem ter še številnejšim delavcem in njihovim družinskim članom.

»Vse ostale panoge gospodarstva delajo ali pa se nekatere izmed njih le začasno zapirajo, glede na tako imenovani. vladni semafor, ki pa za našo panogo nikakor ni realen! Kaj in kdo botruje odločitvi, da edino panoga gostinstva in turizma ne dela (razen izjem), pa poleg zdravstvene stroke, zahtevamo, spoštovana vlada, še vaše, politično pojasnilo,« so pozvali v sindikatu. Opozorili so še, da zaposleni niso le številke, temveč so ljudje in pa soustvarjalci uspešnega poslovanja v gostinstvu in turizmu.