V petek se bo zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo zmerno, v zahodnih krajih občasno tudi pretežno oblačno. Tam bo predvsem v nedeljo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo ter severnim in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z zahodnimi do severozahodnimi vetrovi postopno doteka nekoliko manj mrzel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, v krajih severno in vzhodno od nas občasno zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo še zelo mrzlo. V petek bo več oblačnosti nad severno Italijo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodnik.

Biovreme: V četrtek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. V petek bodo vremensko občutljivi ljudje lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.