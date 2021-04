Ameriška in iraška vlada ugotavljata, da so iraške enote dosegle bistven napredek in nadaljnja prisotnost ameriških enot za bojevanje proti teroristom Islamske države (IS) več ni potrebna. V Iraku bodo ostali le še ameriški vojaki, ki se bodo ukvarjali z urjenjem in svetovanjem iraškim enotam.

Na ameriške enote v Iraku sicer dnevno letijo rakete šiitskih paravojaških skupin povezanih z Iranom in Biden je že ukazal zračni napad na njihove položaje v Siriji. Kot kaže se je sedaj odločil, da vse skupaj več ni vredno zapletov in bo raje napadalcem odvzel tarče.

Biden s tem nadaljuje politiko naveličanosti neskončnih vojn svojega predhodnika Donalda Trumpa, ki je do 15. januarja prisotnost ameriških vojakov v Iraku in Afganistanu skrčil na po 2500.

Neskončnih vojn se je sicer najprej naveličal že Barack Obama, ki je iz Iraka umaknil vse ameriške vojake, nato pa jih ob vzponu Islamske države bil prisiljen poslati nazaj. IS je sedaj menda poražena in več ni razloga za nadaljnjo vojaško prisotnost ZDA v Iraku.