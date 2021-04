Zadnja finalista lige prvakov Bayern München in PSG sta v zasneženem Münchnu uprizorila poslastico sezone. Zmaga je po spektakularni predstavi na koncu odšla v Pariz (3:2). Chelsea ima pred povratno tekmo v Londonu prednost pred Portom (2:0).

Bayern veliko streljal, malo zadel

Bayern in PSG sta se udarila na vso moč že od prve minute. Začelo se je z vratnico Choupo-Motinga in nadaljevalo s hitrim vodstvom Pariza po 148 sekundah. Podal je Neymar, mrežo pa je zatresel Mbappe. V intenzivnem prvem polčasu so si akcije sledile druga za drugo. Ko je zadišalo po izenačenju Bayerna, je znova udaril PSG. Drugo podajo Neymarja je izkoristil Marquinhos, ki je kronal izjemno učinkovitost francoskih prvakov. Bayern je v prepoznavnem slogu z igro mlel tekmeca, a je imel obilo preglavic pred pariškimi vrati. Poznala se je odsotnost prvega strelca Lewandowskega, ki četrtfinale izpušča zaradi poškodbe kolena. Obleganje gostujočega gola je obrodilo sadove v 37. minuti, ko je z glavo zadel Choupo-Moting in serijske nemške prvake vrnil v igro. Bayern je imel veliko premoč v strelih (15:2) in posesti žoge (v odstotkih 59:41)

Pred drugim polčasom je osebje stadiona najprej počistilo sneg z igrišča, na katerem se razmerje moči v nadaljevanju ni bistveno spremenilo. Bavarci so vršili pritisk za izenačenje, a je sijajno branil Navas. Tudi PSG ni bil brez priložnosti in prav lahko bi kaznoval napake v domači obrambi. Bayern je izničil prednost gostov po četrt ure, ko je zadel Müller, potem pa je PSG spet bliskovito udaril. Mbappe je žogi zvito našel pot do mreže. Dosegel je trinajsti gol v izločilnih bojih lige prvakov in osmega v letošnji mednarodni sezoni. V zaključku tekme se je ritem igre umiril. Bayern je s skrajnimi močmi krenil po novo izenačenje, a je PSG zdržal vse nalete za najodmevnejšo zmago sezone. Končna statistika: streli – 31:6, koti – 15:1, podaje – 589:360, posest – 61:39.