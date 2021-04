Združene države precej prehitevajo načrt cepljenja proti covidu-19 in tako je predsednik Joe Biden napovedal, da bo z 19. aprilom do cepljenja upravičen vsak polnoletni Američan. To je dva tedna prej, kot je veljalo doslej. ZDA že zdaj cepijo precej več ljudi od prvotnih načrtov. Biden je sprva dejal, da želi sto milijonov cepljenih v prvih stotih dneh svojega mandata (29. aprila), zdaj pa je za ta dan cilj že 200 milijonov cepljenih z vsaj enim odmerkom, od teh jih bo 80 milijonov cepljenih z dvema. Trenutno vsak dan cepijo štiri milijone ljudi. Biden Američane sicer opozarja, naj ostanejo previdni. »Kar počnemo zdaj, bo odločilno za to, koliko ljudi bomo rešili ali izgubili aprila, maja, junija,« je dejal in dodal, da »še nismo na ciljni črti ... še vedno smo v tekmi na življenje in smrt«.

Ameriški center za preprečevanje in nadzor bolezni je sporočil, da v ZDA prevladuje britanski sev koronavirusa, ki je bolj nalezljiv. Temu tudi pripisujejo podatek, da se v nekaterih delih ZDA kljub cepljenju število okuženih znatno povečuje.

Nekateri republikanski guvernerji pa sproščajo ukrepe. V Alabami, denimo, je guvernerka Kay Ivey preklicala obvezno nošenje mask in pozvala ljudi, naj sami presodijo, kdaj so potrebne. V tej državi cepijo že vse, ki so starejši od 16 let, a so še vedno pri četrtini. Kot marsikje drugje je namreč znaten del prebivalstva nezaupljiv do cepiva zaradi strahu pred stranskimi učinki ali drugih zadržkov.

V ZDA je tudi veliko razprav o cepilnem potnem listu. Bela hiša izključuje možnost, da bi zvezna vlada od prebivalcev zahtevala takšen dokument, in pravi, da ne bo zvezne baze podatkov o cepljenih. Takšnim potnim listom bolj nasprotujejo republikanci, sploh pa Američani niso naklonjenim zahtevam po takšnih ali drugačnih identifikacijskih dokumentih. V nekaterih zveznih državah so izdajo cepilnih potnih listov že izrecno prepovedali, denimo v Teksasu in na Floridi. agencije