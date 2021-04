Čeprav pisca Sama Kreutza bolj poznamo kot pesnika (Sonca za cel dan, Beseda kakor svet, Vzvalovljenosti...), je pred nami njegov novi roman z naslovom Čumnata senčnega boga. Avtor je tokrat v pripoved vpel aktualne tematike in družbene pojave našega časa, denimo izgorelost in odvisnost. Kot v spremnem tekstu zapiše Jelena Lasan , pa specifično »fizičnost« njegovih opisov zaznamuje predvsem pravšnja podrobnost izbrane palete čustev.

Jamie Ambrose: Ilustrirani otroški atlas živali (Mladinska knjiga, 2021)

Ilustrirani otroški atlas živaliJamie Ambrose ponuja mladim odgovore na vprašanja, katere živali živijo v Evropi in katere v Južni Ameriki, katere v amazonskem deževnem pragozdu in katere na velikem koralnem grebenu… Živalstvo posameznih celin je predstavljeno na več kot 40 dvostranskih zemljevidih, ob katerih bodo mladi mimogrede spoznavali tudi geografijo, svoje znanje pa bodo poglabljali še s pomočjo dodanega slovarčka neznanih besed in zemljepisnega kviza. Prevod Jelke Pogačnik.