Kaznovalna politika med epidemijo: Vernikom odpuščeno, protestnikom ne

Glavni akterji aktualne oblasti se tudi sami zavedajo, da so z represijo, ki jim jo omogoča epidemija, šli predaleč. Drugače si ne bi tako zelo prizadevali v naporih, da bi ljudje policijsko uro sprejeli kot »epidemiološko uro« (po Alešu Hojsu) ali kot »omejitev gibanja v nočnem času zaradi epidemije« (po Bojani Beović). Tudi če bi policijsko uro preimenovali v zadrževanje v objemu toplega domka, bi bila to še vedno policijska ura. Še vedno ne bi smeli od doma in še vedno bi vas ujeli in kaznovali policisti. Takšnega minimaliziranja lastnih dejanj s pomočjo lepih besed se navadno poslužuje tisti, ki ima slabo vest.