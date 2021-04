Korona eliti dobro služi

Pred kakšnim mesecem sem morala zaradi odhoda v tujino opraviti PCR-test v jeseniški bolnišnici; tisto nedeljo je namreč v Ljubljani te teste opravljal samo en (cenejši!) zasebnik, ki pa je bil že polno zaseden. Ker sem si pred časom prav v tej bolnišnici izposodila bergle, sem jih vzela s seboj, da jih končno vrnem. Vrsta za testiranje je bila dolga in počasna, vse bližnje klopi pa so bile prevezane z opozorilnimi trakovi. Korona pač. Zato sem se oprla na bergle in si, »privilegiranka«, olajšala dolgo stanje na mestu, sotrpini v vrsti pa so me sočutno pogledovali, se tudi sami prestopali, poklekali… Šele pozneje me je dohitela misel, kaj nam je pravzaprav storila korona. Po tihem nam je demolirala civilizacijsko pridobitev: invalidi, bolni, starejši nimajo več samoumevne prednosti. Vrste ubogljivo čakajočih na testiranje, marsikje tudi na cepljenje, so pač nova normalnost. Kot bi v Ameriki leta 1929 čakali na kruh ali v Iraku leta 2003 na izstopni vizum – ni pomembno, ali si star in utrujen, ali te bolijo noge in muči križ, glavno je, da dobiš, po kar si prišel.