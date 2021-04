Potem ko zaradi okužb s koronavirusom niso igrali tekme proti Ciboni in so zaradi pozitivnih primerov pri nasprotniku nato prestavili še tekmo proti Crveni zvezdi, bodo košarkarji Cedevite Olimpije po 19 dneh v ligi ABA znova na delu. Danes jih v Podgorici čaka prestavljena tekma 18. kroga. Čeprav bi Ljubljančani zagotovo raje igrali, pa so imeli pred izredno zahtevnim zaključkom rednega dela jadranskega tekmovanja nekaj več časa za pripravo. Vmes so prejeli še nekaj spodbudnih novic s preostalih tekem, saj je Mornar na zadnjih dveh obračunih proti Partizanu in FMP klonil. Nedeljski tekmec Ljubljančanov v boju za polfinale ima zdaj dva poraza več, zdi pa se, da je po zadnjem proti FMP vrgel puško v koruzo. »S tem porazom je liga ABA za nas zaključena. Ne bo nas v končnici, zato bomo na preostalih tekmah priložnost ponudili mladim igralcem,« je po zadnjem porazu povedal trener Mornarja Mihailo Pavićević.

Po nekoliko daljšem premoru je trener Jurica Golemac zagotovo v manjši negotovosti, kaj bodo njegovi košarkarji pokazali proti Budućnosti. Na zadnjem obračunu proti Zadru je bil lahko zadovoljen s pristopom v obrambi in pri skoku, kar sta največji težavi Ljubljančanov v letošnji sezoni. Kapetan Jaka Blažič in soigralci bodo imeli proti Budućnosti sicer še dodaten motiv. Ravno poraz v zadnjem krogu drugega dela evropskega pokala v Podgorici jim je namreč odnesel mesto v četrtfinalu, zato bo želja po maščevanju prisotna. Budućnost je medtem že izpadla iz drugokakovostnega evropskega tekmovanja, saj je bil z 2:1 v zmagah boljši Monaco.

»Budućnost poznamo zelo dobro, saj smo v letošnji sezoni proti njej igrali že trikrat. Vemo, kaj nam je prinesel zadnji poraz v Podgorici, po katerem imamo v ustih še vedno grenak priokus. Ker nekaj časa nismo igrali, ne vemo natančno, kaj lahko pričakujemo. Med koristnim in predolgim počitkom je tanka meja. Upam, da smo vseeno ostali v tekmovalnem ritmu. Sodeč po zadnjih treningih je tako. Smo lačni igranja in pripravljeni ter se hkrati zavedamo, da moramo tekmo dobiti,« pred obračunom pravi eden nosilcev Olimpijine igre Kendrick Perry.