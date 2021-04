V Celju so gostitelji postavili dva negativna rekorda: pri devetem porazu na enajsti medsebojni tekmi s PSG so izgubili z najvišjo razliko (pred tem septembra 2018 v Parizu z minus 12 – bilo je 21:33), sočasno je bil to njihov najvišji domači poraz v zgodovini lige prvakov. Eden glavnih razlogov je bila tudi oslabljena zasedba, v kateri je manjkalo kar šest igralcev (Filip Ivić, Tilen Kodrin, Vid Poteko, Tadej Kljun, Jan Grebenc, Tobias Cvetko), za nameček pa se je že v prvem napadu huje poškodoval Josip Šarac. Hrvaški reprezentant, ki po sezoni odhaja v nemški Göppingen, naj bi bil zaradi poškodovanega kolena z igrišč odsoten kar do konca leta.

Pivovarji so se proti Parizu podali danes zgodaj zjutraj z avtobusom iz Celja do Benetk, od tam z letalom v Francijo, domov pa se bodo vrnili šele v petek proti večeru. Čeprav se v ekipo vračata Kodrin in Poteko, verjetno pa tudi Kljun, je jasno, da jutri ne bo čudeža na igrišču in da je dokončna odločitev o potniku v četrtfinale padla že v Zlatorogu. Vseeno trener Tomaž Ocvirk pravi, da želijo prikazati boljšo predstavo kot doma in pustiti boljši vtis. »Na prvi tekmi smo veliko igrali tako, kot smo se dogovorili, da ne bomo. Preveč smo divjali, igrali prehitro, posledica pa so bile številne napake, ki so jih tekmeci kaznovali. V Parizu moramo biti bolj potrpežljivi in odgovornejši, pokazati napredek, dvig forme in večjo disciplino. Tekmo moramo izkoristiti tudi kot pripravo za zadnji del slovenske lige, ko so pred nami odločilni dvoboji,« meni Tomaž Ocvirk, ki upa in verjame, da se bodo od Evrope le poslovili z dvignjenimi glavami.

V ekipo se vrača Vid Poteko, ki je pred dnevi praznoval 30. rojstni dan. Brez njega in Šarca je bila celjska obramba brez obeh osrednjih igralcev, Celjan pa v Parizu računa na drugačno podobo ekipe in igre kot v Zlatorogu. »V Celju se je videlo, kako zelo dobro se je PSG pripravil na našo igro, kar je dokaz, da nas spoštuje in da ni ničesar prepuščal naključju. Žal smo mi igrali slabše kot pred tem, delno so na to vplivale tudi poškodbe. Razlika, ki si jo je PSG priigral, je seveda izredno visoka, vseeno pa si želimo prikazati boljšo igro. Predvsem pa samim sebi dokazati, da lahko igramo tudi proti največjim ekipam v Evropi,« napoveduje Vid Poteko.