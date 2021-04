Tovornjakov v mestu je vse več

Tovorni promet v Ljubljani se povečuje, a to ne preseneča, saj se povečuje tudi motorni promet na splošno. Med najbolj obremenjenimi cestami v mestu so Letališka, Litostrojska, Zaloška, in Litijska cesta, Cesta dveh cesarjev ter Brnčičeva, Šlandrova in Verovškova ulica. Promet tovornih vozil znotraj mestnega obroča ni dovoljen.