Ustava, ki mu je pred tem dovolila samo dva mandata do leta 2024, mu zdaj dovoljuje, da ostane na oblasti vse do leta 2036. Putin, ki vodi Rusijo od leta 2000, bo tedaj star 84 let. Da bi Ruse naučil »demokracije«, potrebuje pač zelo veliko časa.

A pri tem bi se mu lahko zgodilo, da bo v Kremlju končal na čelu velike države v slogu svojega vrhovnega šefa pred 40 leti Leonida Brežnjeva, se pravi star, betežen in senilen. Kar si je kar težko predstavljati, če se spomnimo, s kakšno mladostno zagnanostjo, željo po reformah in modernizaciji Rusije je leta 1999 na čelu te velike države zamenjal menda že zelo šibkega, tedaj 68-letnega Borisa Jelcina; njega bo Putin pri sestopu z oblasti po starosti presegel za 16 let. Si ga tedaj še predstavljate v judo opremi, zgoraj brez na konju ali kot ribiča v kakšni ruski reki? Hm.