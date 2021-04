To me je res presenetilo, saj tudi škofovska Komisija Pravičnost in mir, ki se rada vtika v posvetne zadeve, vključno z odsvetovanjem cepljenja vernikov z določenim cepivom zaradi moralno vprašljivega načina izdelave, se ni obregnila v ta versko sporen tvit.

Razmišljal sem, zakaj pri tako pomembnem vprašanju, ki lahko sproži nemire in maščevanja v muslimanskem svetu, Komisija Pravičnost in mir ostaja tiho. Po moji skromni presoji sta vzroka lahko dva.

1. Če soglašajo, da za Koran velja mnenje v tvitu, lahko nekateri (verjetno muslimani) spomnijo svet, da je Biblija knjiga, ki opisuje še hujša dejanja. Kdo si pa upa kritizirati druge, če ima sam še več masla na glavi. Naštejmo ga nekaj. Maščevalna biblijska zgodba o vesoljnem potopu, preživeli so samo božji izbranci ob pomoči Noetove barke (ste opazili, da v barki ni bilo dinozavrov?). Neubogljivi prebivalci Sodome in Gomore so morali po božji milosti zgoreti. Ali pa božja navodila Mojzesu, preden je dobil deset božjih zapovedi: »Pripašite si vsak svoj meč okoli ledij, pojdite po taboru sem ter tja, od vrat do vrat, in vsak naj ubije svojega brata, prijatelja in sorodnika.« (2. Mojzes 32,27 isl). Romani Agathe Christie v primerjavi s temi navodili sploh niso kriminalke.

Tolmači Biblije in predstavniki Boga na zemlji so še izpopolnili svojo »udarno pest« za obrambo vere in nauka Biblije. Prakticirali so sežiganje (najraje živih) nevernikov, posebno žensk (čarovnic), organizirali križarske vojne, ki so zakrivile smrt 4–7 milijonov muslimanov, cela stoletja so uničevali drugače misleče (templjarje, fraticelle, katare, valdežane, stedingerje, Žide…) in njihovo lastnino zaplenili. Vse našteto je za Cerkev moteče in naj gre v pozabo.

2. Drugi vzrok za »diskretnost« škofov je »recept«: Ne kolji kure, ki nosi zlata jajca. Razložimo namig. Cerkev se zaveda, da trenutne vlade niso izbrali volilci. Toda za Cerkev je, kot bi bila dana od Boga.

Katera vlada bi še v času koronavirusa plačevala duhovnikom po 700 evrov na mesec ob plačanih socialnih prispevkih? Katera vlada bi še tolerirala zbiranje vernikov na Brezjah kot idealen vir okužb? Temu početju se Cerkev sedaj izogiba, razen pri maši v Mekinjah pri Kamniku. Kakšen »antikrist« je prijavil kršitev vladnega ukrepa proti koronavirusu, ker so se pri maši zbrali preštevilni verniki. Policija ni prišla poslušat svete maše, ampak uveljavit vladne ukrepe. Verniki niso ravno verjeli v zaščito Marije, ki ji je cerkev posvečena, saj so vedeli, da je vnebovzeta. Zato so urno bežali skozi vrata zakristije. Policija je »ulovljene« vernike samo opozorila. Ni jih kaznovala, niti župnika ne, saj niso dijaki, ki bi se radi izobraževali v šoli.

Strogi vladni ukrepi bodo zaustavili javno življenje, zaprta bo večina trgovin, obvezno bo nošenje mask tudi na prostem, gibanje med regijami ne bo dovoljeno, zaprte bodo osnovne in srednje šole in vrtci in prepovedano bo zbiranje ljudi. Toda za verski praznik bodo ukrepi zrahljani, saj bo možno omejeno druženje in gibanje ljudi tudi med regijami. Tedaj pač virusi počivajo.

Seveda Cerkev podpira tako vlado, naj »blagoslov« traja, dokler pač traja. Čeprav se zavedajo, da bo enkrat tega udobja konec in bodo lahko rekli: »Eli, Eli, Lama Sabachthani?« Do tedaj pa uživajte, dokler še lahko, bi rekel Kacin.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani