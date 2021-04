Profesorji bežigrajske gimnazije so s pismom, enim najodmevnejših sporočil letošnjega leta, mladim dali najboljšo popotnico, kar so jim jo lahko. Opozorili so na oblastno aroganco, ki nam trenutno kroji življenje v epidemiji, v nekih drugih časih pa zlahka najde druge tarče – pogosto tudi migrante. Profesor filozofije na gimnaziji Bežigrad, legendarni kantavtor Jani Kovačič, je postavil piko na i: »S takšnimi odnosi otroke obsojamo na nazadnjaštvo in zaprtost. Tako ne bodo mogli doseči tega, kar želimo – da bi bili boljši kot mi.« Prav tako so se v podobnem slogu »v bran razumnosti« oglasili profesorji z gimnazije Poljane v Ljubljani.

Če bi o vključujoči in pravični družbi vsi tako neobremenjeno razmišljali, kot so tega zmožni srednješolci in njihovi profesorji, bi imeli lepšo prihodnost že danes. Te razmišljujoče mlade, ki bodo nekoč učitelji, zdravniki, politiki, filozofi, kulturniki, gospodarstveniki, ki bodo sprejemali migrante v azilnem domu, prosim, naj njihova sedanja neobremenjenost ne izpuhti v nebo, ko bodo prestopili prag odraslosti. Nedeljski dnevnik