Izjava, vrednote in nacionalni interes, 2.

Izjava SAZU o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države je pravočasna, odmerjena, ne brez razloga oprta na univerzalna etična merila. Vsaj ta načela ne bi smela biti sporna, če se še ne zmoremo večinsko poenotiti okoli ideoloških, političnih in historiografskih značilnosti predvojnih, medvojnih in povojnih dogodkov. Razumem, da izjava dobronamerno nagovarja predvsem pristaše ene in druge nasprotujoče si strani k spravi, ostale, ki se ne moremo šteti ne k prvim ne drugim, pa poziva k razumevanju polpreteklih dogodkov. Gledano s sedanje perspektive je namreč težko razumeti, zakaj so se takratne sprte slovenske politične stranke odločile za sodelovanje s fašističnim oziroma nacističnim ali komunističnim (sovjetskim) totalitarizmom, ne pa z liberalno-demokratsko stranjo (Angleži, ZDA). Izjavo SAZU razumem tudi kot poziv slovenski politiki, da prepusti nekdanje bipolarne ideološke delitve (komunizem-protikomunizem) zgodovini in se posodobi. Prepustiti preteklost zgodovinopisju ne pomeni pomesti jo pod preprogo, temveč jo popisati takšno, kakršna je bila, in jo tudi posredovati mlajšim v šolah.