Janis Ritsos (1909–1990) je véliko ime sodobne grške poezije, ki se ga pogosto omenja v istem dihu kot Konstantina Kavafisa, Jorgosa Seferisa in Odiseja Elitisa. Njegovo življenje so zaznamovali družinske tragedije, zdravstvene težave ter pregon in jetništvo zaradi simpatiziranja s komunisti, ob čemer pa je bila zanj poezija edina stalnica in življenjski eliksir. »Pesmi so mu vse življenje služile kot dnevnik in kot tolažba,« v spremnem zapisu k prvemu slovenskemu knjižnemu izboru avtorjevih pesmi z naslovom Korenine sveta zapiše antologistka in prevajalka Jelena Isak Kres.