Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh je sporočil, da je eksplozija odjeknila na civilni trgovski ladji, ki na odprtem morju ob obali Džibutija služi kot logistična podpora za iranske ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Žrtev ni bilo, sedaj pa preiskujejo okoliščine in izvor eksplozije, je dejal. Poudaril je, da bo Iran ukrepal preko mednarodnih organov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Drugi viri so sicer navedli, da je ladja služila kot baza za iranske komandose za zaščito plovbe in druge naloge na območju, kjer so mnoge države namestile ladje za zaščito plovbe po napadih somalijskih piratov med letoma 2000 in 2010.

Incident se je zgodil v občutljivem času, ko skuša ameriški predsednik Joe Biden oživiti iranski jedrski sporazum iz leta 2015, ki mu nasprotuje Izrael in iz katerega je leta 2018 enostransko izstopil njegov predhodnik Donald Trump.

Iranska tiskovna agencija Tasnim je pred tem poročala, da so ladjo poškodovale magnetne mine in da je že leta v Rdečem morju kot podpora za iranske komandose, ki spremljajo iranske trgovske ladje.

Ameriški New York Times pa je navedel neimenovanega ameriškega predstavnika, da je Izrael obvestil Washington, da so ladjo »zadeli kot povračilni ukrep za prejšnje iranske napade na izraelske ladje«. Ladja naj bi bila poškodovana. Izrael se na poročanje časnika še ni odzval.

Od začetka marca sta se Iran in Izrael medsebojno obtožila za več napadov na njihove ladje.