38-letni bolničar je bil nameščen v oporišču Fort Detrick, ki je znano po svojih laboratorijih biološkega orožja. Tam dela okrog 10.000 vojakov in civilistov, oporišče pa obsega 526 hektarjev.

Policija ne poroča o motivu za strelski napad. Bolničar je streljal v poslovni zgradbi v mestu in se nato odpeljal v deset minut vožnje z avtomobilom oddaljeni Fort Detrick.

Zapeljal je skozi zapornico, vendar ni prišel daleč, saj so bili v oporišču na njegov prihod opozorjeni. Prišlo je do spopada z vojaško policijo, ki se je končal s smrtjo strelca. Moška, ki ju je ustrelil, so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju.