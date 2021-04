Pri preprodaji trgovskega centra Primskovo naj bi bilo Merkurju povzročene za približno devet milijonov evrov škode, okrožno sodišče pa je junija lani v ponovljenem sojenju Krašovčevo in Brgleza zaradi pomoči nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu pri tem obsodilo na poldrugo leto zapora. Poleg tega je družbi Kograd Igem izreklo 100.000 evrov denarne kazni.

Višje sodišče v Ljubljani je na seji 17. novembra lani zavrnilo pritožbe obrambe in takšno odločitev potrdilo, danes piše Delo. O pritožbah je odločilo le 12 dni pred zastaranjem pregona; zadeva bi namreč zastarala 29. novembra lani, torej dve leti po razveljavitvi sodb na vrhovnem sodišču.

Prvič je okrožno sodišče vpletenim v oškodovanje Merkurja zaradi preprodaje trgovskega centra Primskovo izreklo kazni septembra 2012. Kordeža je obsodilo na pet let zapora in plačilo 39.504 evrov, Krašovčevo in Brgleza je obsodilo na poldrugo leto zapora, družbi Kograd Igem pa izreklo 100.000 evrov denarne kazni.

Višje sodišče je maja 2013 nekoliko spremenilo kazni in sledilo je ponovno sojenje na okrožnem sodišču. Tej sodbi je nato višje sodišče maja 2014 pritrdilo, ob čemer je nekdanjega člana uprave Merkurja Milana Jelovčana, na prvi stopnji obsojenega na dve leti zapora, povsem opralo krivde.

Leta 2018 postopek nazaj na okrožno sodišče

Krašovčeva, Brglez in Kograd Igem, obsojeni zaradi pomoči Kordežu pri zlorabi položaja, s svojo zahtevo za varstvo zakonitosti niso prepričali vrhovnih sodnikov, so pa bili zato bolj uspešni na ustavnem sodišču. To je konec leta 2017 pritrdilo Brglezu in podjetju, 2018 pa še Krašovčevi.

Vrhovno sodišče je tako novembra 2018 razveljavilo vse dosedanje sodbe in postopek vrnilo okrožnemu sodišču. To je v ponovljenem postopku Krašovčevo in Brgleza spoznalo za kriva pomoči Kordežu pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in jima vnovič določilo poldrugo leto zapora, pravni osebi pa izreklo kazen v višini 100.000 evrov.

