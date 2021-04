Slovenski nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT je v ponedeljek objavil opozorilo, da je bila na hekerskih forumih dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov družbenega omrežja facebook. Med temi podatki je tudi 110.177 številk slovenskih uporabnikov. Po merjenju World Population Review je bilo v Sloveniji leta 2019 910.000 facebook uporabnikov. Objavljene telefonske številke po tej oceni predstavljajo kar 12 odstotkov vseh slovenskih uporabnikov facebooka, so opozorili pri SI-CERT.

Med ukradenimi podatki lahko najdemo ime uporabnika, spol, telefonsko številko uporabnika in številko profila na omrežju facebook, ob tem pa še datum zajema podatkov o uporabniku. V nekaterih primerih lahko podatki vsebujejo tudi trenutno in prejšnje mesto prebivanja, ime delodajalca, status osebnega razmerja, naslov elektronske pošte in rojstni datum. Nekateri od teh podatkov (razen telefonske številke) so bili morda tudi sicer javno dostopni vsem uporabnikom facebooka, odvisno od nastavitev profila.

Gesla niso del zbirke Primer je pričel preiskovati tudi irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (DPC). V današnji izjavi so pri DPC sporočili, da naj bi objavljena zbirka podatkov verjetno vsebovala podatke iz baze podatkov, ki je bila objavljena v letu 2018, pri čemer so lahko dodani tudi podatki iz kasnejših obdobij. Podatki v zbirki so bili po oceni DPC verjetno pridobljeni iz javnih profilov uporabnikov, še pred veljavnostjo Splošne uredbe (GDPR) in preden je Facebook spremenil svoje nastavitve in z njimi preprečil tovrstno zbiranje podatkov uporabnikov iz javnih profilov. Facebook pojasnjuje, da so objavljeni podatki lahko združeni iz različnih virov, obljubljajo pa tudi, da bodo zadevo preiskali prioritetno. Pri DPC ob tem izpostavljajo, da podjetje Facebook z organom komunikacije ni vzpostavil samoiniciativno. Facebook porabnikom sicer svetuje previdnost. Ker podatki vsebujejo tudi e-naslove in telefonske številke, lahko uporabniki prejemajo neželena elektronska sporočila ter klice, prav tako pa so lahko ti podatki zlorabljeni za dostop do drugih računov uporabnikov, kjer se je treba identificirati z e-naslovom oziroma telefonsko številko. Pri SI-CERT sicer izpostavljajo, da v javno objavljenem seznamu ni uporabniških gesel. »Zato samo to ni razlog za takojšnjo zamenjavo gesla,« pravijo, a dodajajo: »Vsekakor pa priporočamo, da gesla občasno menjate, uporabljate različna gesla za različne storitve, vklopite večfaktorsko preverjanje pri prijavah in se potrudite, da gesla ne bo lahko uganiti.«