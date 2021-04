Agencija RS za okolje (Arso) je za danes in jutri za vso državo izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti jutranje pozebe. Smiselnost opozorila potrjujejo številke. Ob 7. uri zjutraj so meteorologi v Ljubljani namerili -4 stopinje Celzija, v Mariboru in Novem mestu -6, v Celju -5, v Novi Gorici in Murski soboti -3, v Portorožu -2 , v Postojni -11, v Kočevju pa -12.

Arso ob tem poroča, da je bilo danes zjutraj v Novi vasi celo -20 stopinj Celzija, na Babnem polju in v Zadlogu pa -19. Najnižjo temperaturo so ob 7. uri zjutraj izmerili v Retjah, kjer je bila temperatura zraka kar 25,8 stopinje Celzija. Ker pa merilna postaja v Retjah ni del državne mreže meteoroloških postaj, meritev pa zaradi tega zgolj »neuradna«, uradni aprilski rekord v Sloveniji ostaja -20,4 stopinje Celzija. To temperaturo so izmerili davnega 9. aprila 1956 na Pokljuki.